Eroini yün çuvallarına gizlemişler... Gençleri zehirleyeceklerdi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Hakkâri - Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan kamyonette detaylı arama yaptı.

Narkotik Madde Arama Köpeği REXO ile birlikte yapılan aramada; aracın kasasında bulunan yün çuvalları içerisine zulalanmış vaziyette 34 paket halinde 17 kilo 402 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü (Z.R.) “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.