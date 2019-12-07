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Erol Olçok'un oğlundan duygulandıran paylaşım: Biz, dün neysek bugün de oyuz

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'un oğlu Emir Olçok, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eski ve yeni fotoğraflarını paylaşan amcası Cevat Olçok'u alıntılayarak, 'Biz, dün neysek bugün de oyuz.' ifadelerine yer verdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, şahsi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erol Olçok'un yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı. 
 
Twitter paylaşımında Cevat Olçok, "İnsan vefadır, insan duruştur, İnsan dünü unutmamaktır...'Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz." ifadelerine yer verdi.
Amcası Cevat Olçok'un paylaşımını alıntılayan Erol Olçok'un oğlu Emir Olçok ise, "Biz, dün neysek bugün de oyuz." dedi.

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