Erozyon ve çölleşmeye 4 eylem planıyla set

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Ahmet İpek, "Erozyon ve çölleşmeyle mücadele amaçlı Erozyonla Mücadele, Yukarı Havza Sel Kontrolü, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Maden Sahaları Rehabilitasyon eylem planlarını hayata geçirdik." dedi.

İpek, AA muhabirine, "5 Aralık Dünya Toprak Günü" dolayısıyla erozyon ve çölleşmeye karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Arazi bozulumu, kuraklık, çölleşme ve iklim değişikliğinin de tetikleyici etkisiyle dünyada, açlık, kıtlık, göç, işsizlik, yoksulluk, savaş ve istikrarsızlık gibi durumların ortaya çıktığını belirten İpek, bu imkansızlıkların dünyada bir milyarın üzerinde insanı doğrudan etkileyen "sessiz felaketler" olduğunu söyledi.

İpek, 2005 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nin, ülkelerin bu konuda ortak hareket etme kararlılığını ortaya koyması açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, bu zirvede belirlenen 17 hedefin hayata geçirilmesi için Türkiye'nin gerekli tecrübe ve altyapıya sahip olduğunu dile getirdi. İpek, Türkiye'nin gerek sahip olduğu farklı iklim ve toprak özellikleri gerekse topografik yapısı sebebiyle çölleşme ve kuraklıktan önemli derecede etkilendiğini bildirdi.

Erozyonun sebepleri incelendiğinde insan faktörünün ön plana çıktığına dikkati çeken İpek, "Ülkemizin coğrafi konumu, topografik yapısı, iklim şartları ve arazi kullanımı erozyonu artırıcı etki yapmakta ve erozyonla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Toprakların korunması, tabii kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvenliğinin sağlanması için ülkesel ölçekte erozyonla ve çölleşmeyle mücadele edilmesi zorunlu." diye konuştu.

İpek, ülke genelinde çölleşme ve erozyonun önlenebilmesi için eylem planları hazırladıklarını ve bu çalışmaların BM tarafından diğer ülkelere örnek gösterildiğini ifade ederek, "Ağaçlandırma, erozyon ve çölleşmeyle mücadele amaçlı Erozyonla Mücadele, Yukarı Havza Sel Kontrolü, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Maden Sahaları Rehabilitasyon eylem planlarını hayata geçirdik ve bunlar yürürlüğe konuldu." dedi.

"Her yıl 100'e yakın uzmana eğitim veriyoruz"

Sel, çığ, heyelanla mücadele konusunda da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan İpek, bu kapsamda, şu ana kadar 14 heyelan kontrol ve rehabilitasyon, 16 da çığ kontrol projesinin hayata geçirildiğini dile getirdi.

İpek, Türkiye olarak mevcut birikimleri özellikle az gelişmiş ülkelerle paylaşmak adına her yıl başta Afrika ülkeleri olmak üzere, 50'ye yakın ülkeden 100 civarında uzmana eğitim verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nin 12. Taraflar Konferansı'nın ardından başlatılan Ankara Girişimi ile 4 yıllığına 5 milyon dolarlık bir bütçe, alınan kararlara destek olmak, arazi tahribatıyla küresel mücadeleye katkı sağlamak maksadıyla ayrılmıştır. Türkiye- FAO Ormancılık Ortaklık Programı Anlaşması kapsamında 3 milyon dolar Afrika ülkelerine, 7 milyon dolar Orta Asya ülkelerine yönelik olmak üzere, projeler hazırlanmakta ve uygulanmaktadır."