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Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

AA17 Ağustos 2021 Salı 22:13 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 22:13
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KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yapılan terörist saldırısını kınayarak, "Ana vatan Türkiye'mizin hain terör saldırılarından bir an önce kurtulmasını temenni ederim. Sizlerin acısı bizim de acımızdır." ifadesini kullandı.

Tatar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç askerin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek, bu hain saldırıyı kınadı.

Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü de belirten Tatar, "Sizlerin acısı bizim de acımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, terör saldırılarında ve yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralıların da en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

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