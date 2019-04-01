Ersoy Dede: Doğudaki seçmen HDP’ye iki mesaj verdi

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçlar ortaya çıkarken, bir önceki seçimde kazandığı belediyelerin kaynaklarını terör örgütü PKK’ya aktaran HDP’nin doğuda yaşadığı hezimet de gözler önüne seriliyor.

HDP’nin Şırnak, Bitlis ve Ağrı gibi kentleri kaybetmesiyle ilgili olarak star.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirmelerde bulunan Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, “Ortaya çıkan tablo, seçmenin iki mesaj verdiğini gösteriyor. Birincisi, seçmen ‘Ben artık hizmet siyasetini tercih ediyorum’ dedi; ikincisi, seçmen HDP’ye ‘Bundan sonra ancak siyaset yapacaksan bu topraklarda varlığını sürdürebileceksin’ diyor.” şeklinde konuştu.

“SEÇMEN İKİ MESAJ VERDİ”

Başta Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da daha evvel HDP’nin yönettiği belediyelerden AK Parti’ye doğru süratli bir kayış yaşandığını anlatan Ersoy Dede, “Bunu sadece Şırnak’ta veya Ağrı’da kazanılan belediye anlamında söylemiyorum; Mardin’e baktığımız zaman Ahmet Türk gibi baskın bir figür karşısında AK Parti adayının (Mehmet Vejdi Kahraman) çok ciddi bir biçimde oyunu yükselttiğini görüyoruz. Diğer başka il ve ilçe belediyelerinde de benzer tablolar var.” diye konuştu.

Seçmenin bu noktada iki mesaj verdiğini belirten Ersoy Dede, şöyle konuştu:

“Birincisi şu; bu vakte kadar orada kimlik siyasetiyle baskılanmış olan ve PKK vesayetine girmiş olan seçmen, son dönemde karşılarına çıkan bir başka seçenekle, yani hizmet siyasetiyle artık ‘Ben hizmet siyasetini tercih ediyorum’ mesajını veriyor.

İkincisi; bölge siyasetinde yine baskın olan HDP’nin de artık kendine çekidüzen vermesine yönelik de bir mesaj var. Hem kendisi PKK vesayeti altında baskılanmış bir siyasete meydan okuyup AK Parti’ye ya da başka birtakım siyasi aktörlere meyledebiliyorlar. Bir tarafıyla da, bölgenin dominant siyasi figürü olan HDP’ye de ‘Dağla, terörle ve teröristle arana mesafe koymak zorundasın. Sen bundan sonra ancak siyaset yapacaksan bu topraklarda varlığını sürdürebileceksin’ diyor.”

“BUNDAN SONRA KİM BÖLGEYE HİZMET YAPACAKSA O KAZANACAK”

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ortaya çıkan tablonun, kimlik gibi konuların konuşarak ve siyaset yoluyla hallolması gerektiğinin seçmen tarafından yüksek sesle dile getirildiğinin en açık örneği olduğunu belirten Ersoy Dede, “Bundan sonraki süreç de böyle yürüyecektir. Mesela bazı yerlerde yine endişeli yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Bundan sonraki süreç farklı ilerleyecek. Kim bölge halkının menfaatine daha fazla hizmet yapacaksa o kazanacak.” ifadelerini kullandı.