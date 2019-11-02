Ersoy: Terörist faaliyetlerine karşı etkin mücadele yürütüyoruz

Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kars Valisi Türker Öksüz'ü makamında ziyaretinde yaptığı açıklamada, bölgelerde terör örgütlerine karşı yürütülen faaliyetleri görmek için ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Bu mücadelelerin sonuçlarını başarılı şekilde aldıklarını ifade eden Ersoy, şöyle konuştu: "Hem sınırlarımızın içinde hem sınırlarımızın dışında huzurumuzu, güvenliğimizi. istikrarımızı hedef alan her türlü terör oluşumlarına, terörist faaliyetlerine karşı çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Sınır ötesinde yapılan operasyonlarda hem sahada hem masada elde edilen başarılar bizim iç güvenlik operasyonlarında da işimizi elbette ki kolaylaştırıyor. Hiçbir tarafını aksatmadan dışarıda yapılan operasyonlara paralel olarak içeride de aynı kararlılıkla operasyonlarımızı ve teröriste karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Yaz dönemini çok verimli ve başarılı geçirdiklerini Kıran-1, Kıran-2, Kıran-3 ve Kıran-4 operasyonlarıyla çok etkili sonuçlar aldıklarını anlatan Ersoy, "Terör örgütünü hiçbir alanda hareket edemez, manevra yapılmaz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz 7/24 saat esasına göre operasyonlarını sürekli devam ettiriyorlar ve sürekli sahadalar. Hem jandarmamız hem emniyet güçlerimiz topyekün bir uyum ve ahenk içerisinde bu mücadeleyi sürdürüyorlar." diye konuştu.

- "Terör örgütünün huzurumuzu bozmaya teşebbüs etmesine fırsat bırakmayacağız"

İllerde valilerin önderliğinde uyumlu ve ahenkli iş birliğine ve dayanışmaya dayalı bir çalışmayla devletin bütün kurum ve kuruluşları sonuca hedeflenmiş, kilitlenmiş ve inanmış bir vaziyette mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Ersoy, "İnşallah Ekim ayının başı itibarıyla başlayan kış operasyonlarında da aynı etkinliği göstererek artık yakaladığımız huzur ve güven ortamının kalıcı olmasını sağlayacak bütün çalışmaları yapmış olacağız. Terör örgütünün bir daha bizim huzurumuzu ve güvenliğimizi bozmaya teşebbüs etmesine fırsat bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Ersoy, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında başlatılan Kıran-4 operasyonunun başarılı şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "Operasyonumuz devam ediyor, operasyonlarımız hiç durmuyor. Operasyonumuz kesinlikle son teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini alana kadar kesintisiz şekilde devam edecek. Biri biterken diğeri başlar ama güvenlik güçlerimiz sahada hiçbir noktamızı teröristlerin kullanmasına fırsat vermeyecek şekilde alan hakimiyeti uygulamasına devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Ziyarette Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da hazır bulundu.