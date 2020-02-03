03.02.2020 09:54 - Güncelleme: 03.02.2020 09:54

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzonspor maçı dönüşünde uçakta yaptığı konuşma ile takıma moral verdi

"HERKESİ TEK TEK ÖPÜYORUM"

"Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi tek tek alınlarınızdan öpüyorum" diyen tecrübeli çalıştırıcı, Alanya maçıyla yeni bir galibiyet serisine başlayacaklarının altını çizip şunları söyledi:

"İstemeyenlere rağmen şampiyon olacağız. Siz bu şekilde istekli ve diri olduğunuz sürece önümüzde kimse duramaz. Fenerbahçe, her şeyi değiştirebilecek, rüzgârı tersine çevirebilecek güce sahiptir. Daha önce yaptık, yine yapacağız."

KALAN MAÇLAR

* Alanya

* A.Gücü (d)

* G.Saray

* Antalya (d)

* Denizli

* Konya (d)

* Kayseri

* Kasımpaşa (d)

* Y.Malatya

* Göztepe

* G.Birliği (d)

* Sivas

* Beşiktaş (d)

* Ç. Rizespor

CAMİANIN HEDEFİNDE HAKEM PALABIYIK VAR

Fenerbahçe; Sivasspor, Başakşehir ve Trabzonspor'un gerisinde olmasına rağmen, camianın şampiyonluğa olan inancı daha da arttı. Sosyal medyada mağlubiyetin 1 numaralı sorumlusu olarak hakem Ali Palabıyık gösterildi. Palabıyık'a yönetim ve teknik heyet tepki gösterirken, camia da hakemin uzatmalarda vermediği golün dışında sonuca etki eden fahiş hatalara imza attığına inanıyor.

TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'TAN

Fenerbahçe bu sezon ezeli rakipleriyle oynadığı maçlarda beklentileri karşılayamadı. 4 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler; 2 beraberlik, bir yenilgi, bir de mağlubiyet aldı. Trabzonspor'la Kadıköy'de 1-1 berabere kalan Kanarya, deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Galatasaray'la Türk Telekom'da 0-0 berabere kalırken, tek galibiyetini Beşiktaş'tan (3-1) aldı. Fenerbahçe, G.Saray'la 23 Şubat'ta, Beşiktaş'la ise 10 Mayıs'ta karşılaşacak.

(Sabah)