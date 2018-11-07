Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) üyesi iş adamları ile yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik Erzincan, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 5 kişinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu, diğer iki zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.