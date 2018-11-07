Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzincan merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Erzincan merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüz işlem yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) üyesi iş adamları ile yöneticilerin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik Erzincan, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 15 şüpheliden 8'i gözaltına alınırken adresinde bulunamayan 5 kişinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu, diğer iki zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

Rusya´da Ekim Devrimi´nin gerçekleşmesi - Tarihte bugün 7 Kasım 1917

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

TOKİ 269 lira taksitli ev başvuru şartları nedir? İşte TOKİ ucuz konut liste liste fiyatları

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Hawking'in uyarısına rağmen tarihi adım atılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

Şampiyonlar Ligi'nde ihtimaller, ihtimaller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA