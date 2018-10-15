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Erzincan'da 110 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 110 düzensiz göçmen yakalandı.

  • AA
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Kent merkezindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir grup yabancı uyrukluyu gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

Asayiş ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları belirlenen 46'sı Afganistan, 64'ü Pakistan uyruklu 110 düzensiz göçmeni yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı işlemleri için Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi.

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