Erzincan’da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Çayırlı’da 5, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 10 olmak üzere toplam da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 3 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.