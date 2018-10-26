Erzincan’da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Çayırlı’da 5, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 10 olmak üzere toplam da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 3 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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