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Erzincan’da 17 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı köylerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

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Çayırlı’da 5, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 10 olmak üzere toplam da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.  
Erzincan İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 3 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 kepçe ile yol temizleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.  
 

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