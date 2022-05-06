Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı

Erzurum'dan Erzincan istikametine gelen otobüste kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine araç Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde otobüs içerisinde 4 kimliksiz kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü ile muavini gözaltına alındı. 4 kaçak göçmen hakkında idari işlemler başlatıldı.

Bugün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıslardan aracın muavini adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.