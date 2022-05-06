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Erzincan'da 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı

Erzincan'da yabancı uyruklu 4 kaçak göçmen taşıyan otobüs sürücüsü tutuklandı, muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

IHA6 Mayıs 2022 Cuma 19:44 - Güncelleme:
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Erzurum'dan Erzincan istikametine gelen otobüste kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine araç Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinde otobüs içerisinde 4 kimliksiz kaçak göçmen bulunduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü ile muavini gözaltına alındı. 4 kaçak göçmen hakkında idari işlemler başlatıldı.

Bugün Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şahıslardan aracın muavini adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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