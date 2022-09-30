Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2022
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Tercan (Erzincan)
Tarih-Saat : 30.09.2022, 00:49:02 TSİ
Enlem : 39.5843 N
Boylam : 40.5320 E
Derinlik : 7.03 km
Detay : https://t.co/lOCTrQKiCs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi