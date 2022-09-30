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Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

AA30 Eylül 2022 Cuma 01:08 - Güncelleme:
Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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ANKARA (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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