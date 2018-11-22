Erzincan'da 45 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da 45 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Şehirler arası otobüs terminalinde kontrol yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, yabancı uyruklu grup ile karşılaştı. Yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen 29'u Afganistan ve 16'sı Pakistan uyruklu 45 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı. Emniyete götürülen yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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