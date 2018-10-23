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Erzincan'da 98 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 98 düzensiz göçmen yakalandı.

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Kent merkezindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde devriye görevi yapan Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grup ile karşılaştı.

Polislerce yapılan kontrolde yasal olmayan yollarla yurda girdikleri tespit edilen 57'si Afganistan, 37'si Pakistan, 4'ü de Bangladeş uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişilerin polisteki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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