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Erzincan'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Erzincan'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:36 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:36
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Şerif Özmen'in kullandığı 34 TD 5347 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi Köroğlu deresi mevkisinde yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler sürücü Özmen'in araç içerisinde sıkışıp hayatını kaybettiğini tespit etti.

Özmen'in araçtan çıkartılan cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen araç vinç yardımıyla dereden çıkartılabildi.

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