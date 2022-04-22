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Erzincan'da düzensiz göçmen operasyonu

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

AA22 Nisan 2022 Cuma 03:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 03:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktası ile kent genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde, Iğdır'dan Konya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen otobüste, yasa dışı yollarla yurda giren Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün iki sürücüsü ise yurda kaçak girişlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.



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