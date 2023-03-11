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Erzincan'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın Başbağlar Mahallesinde bulunan riskli binaların tespit çalışmaları tamamlandı. Tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

IHA11 Mart 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Erzincan'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor
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Erzincan Valiliği tarafından mühendis ve mimarlardan oluşturulan 21 kişilik komisyon, tüm binaları depreme karşı inceleyip riskli yapıları ortaya çıkarıyor. Bu çerçevede Başbağlar Mahallesinde yapılan riskli bina tespit çalışmaları tamamlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinden sonra vatandaşların yaşadıkları konutların, çalıştıkları iş yerlerinin, eğitim gördükleri okulların depreme dayanaklılığı noktasında durumlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Bu çerçevede Erzincan'da kurulan komisyonda tüm binalar deprem riskine karşı kontrolden geçiriliyor. Başbağlar Mahallesi Muhtarı Murat Tapan konu hakkında açıklama yaparak,

"Yaşanan deprem felaketinin ardından Erzincan Valiliğimi nezdinde, mimarlar ve mühendislerden oluşturulan personellerle beraber mahallemizde bulunan, 1999 öncesi ve 1992 Erzincan depreminden önce yapılan binalarımızın depreme dayanıklılığı ve risk analiz testleri mimar ve mühendis personellerimiz tarafından yapılarak valiliğe rapor halinde sunulmuştur. Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emeği geçen geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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