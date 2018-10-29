Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Enver Korkmaz'ın (61) kullandığı 29 AZ 406 plakalı otomobil, Ali Kemali Caddesi ile Cumhuriyet Mahallesi 400 Sokağı'nın kesiştiği kavşakta, Metehan Dağcı idaresindeki 38 UT 250 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Enver Korkmaz ile otomobildeki Fuat Korkmaz (31), Ayşe Korkmaz (28) ve Tükez Korkmaz yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan Ali Kemali Caddesi'nde araçların kontrollü bir şekilde geçişlerine izin verildi.
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