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Erzincan'da kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı

Erzincan'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Turgut Nural (40) idaresindeki Erzincan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ait 24 EL 077 plakalı kamyonet, Erzincan-Kemah kara yolunun Acemoğlu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile çevre mühendisi oldukları öğrenilen Furkan Yıldız (33) ve Burçin Tandoğan (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Araçtakilerin, Erzincan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli oldukları, denetim için İliç ilçesine gittikleri öğrenildi.

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