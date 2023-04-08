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Erzincan'da kar etkisini gösterdi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 03:41 - Güncelleme:
Erzincan'da kar etkisini gösterdi
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Nisan ayının sekizinde yeniden kar yağışının etkisi altına giren Erzincan'da hava sıcaklığında 10 derece birden düşüş yaşandı. Şehir merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı yüksek kesimlerde lapa lapa kara dönüştü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzincan - Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Erzincan - Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgede Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak trafik akışını sağlamaya çalışıyor. Kara yolunda görev alan polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Yolun tamamen temizlenmesi ardından sürücülere geçiş izni verileceği öğrenildi.

Öte yandan yine kar yağışının etkili olduğu Erzurum merkez ve Tekman ilçesi arasındaki kara yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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