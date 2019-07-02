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Erzincan'da kaza: 3 ölü

Erzincan'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi öldü, 2´si ağır, 6 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, öğle saatlerinde Erzincan- Sivas karayolunun 56´ncı kilometresi Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile arkasından gelen BC 099 Almanya plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Sakin Otluoğlu, Metin Otluoğlu ve Hasan Ayvacıoğlu öldü, 2´si ağır, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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