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Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

IHA11 Kasım 2022 Cuma 20:31 - Güncelleme:
Erzincan'da korkutan deprem
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.02'de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem Tercan ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.


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