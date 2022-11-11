Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.02'de merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem Tercan ve Erzurum'un Aşkale ilçesinde hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.