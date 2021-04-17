Erzincan'da Kovid-19 aşısı sahur vaktine kadar devam ediyor

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:47 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 22:47

Ramazan ayı dolayısıyla aşı olmayı iftar sonrasına bırakan vatandaşlar için kentte sahur saatine kadar aşı yapılıyor.

Erzincan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 aşısının, 14 Ocak'ta yapılmaya başlandığını anımsatarak, "Yaklaşık 3 aylık sürede 64 bin 960 doz aşı yapıldı, 25 bin kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı." dedi.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayan Hirik, şunları kaydetti:



"Bu tanımlanan grupların bir an önce aşı olması konusunda telkinlerimiz ve ısrarlarımız var. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 aşı polikliniğimiz sahura kadar açık. E-nabızdan ve 182'den randevu alan, aşısı tanımlanmış kişiler, başvurarak aşılarını olabilir. Sahura kadar bu hizmeti sunuyoruz."

Aşı yaptırmaya gelen Doğan Karadağ da sahura kadar aşı yapılmasından memnun olduklarını dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

