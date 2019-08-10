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Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli öldü

Erzincan'da minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

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Muammer E. idaresindeki 24 AAJ 770 plakalı yolcu minibüsü, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı Mahallesi mevkisinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Polat Kaya'ya çarptı.

Ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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