İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7388
  • EURO
    19,7934
  • ALTIN
    1107.84
  • BIST100
    5683.2
Güncel

Erzincan'da OSB'de yangın

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan mobilya deposunda çıkan yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

IHA3 Ocak 2023 Salı 12:02 - Güncelleme:
Erzincan'da OSB'de yangın
ABONE OL

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, OSB'de bulunan Ergan Şirketine ait depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın deponun tamamını sardı, alevler gökyüzüne yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük maddi hasar oluştu. Yangına müdahale eden 1 itfaiye çalışanı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın mahallinde Erzincan Valisi Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun incelemelerde bulunup mülk sahibine geçmiş olsun dileklerinin ilettiler.

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, yangında can kaybının olmamasının teselli olduğunu ifade ederek, "Büyük yangın şükür can kaybımız yok. Gerekli müdahaleyi itfaiye ekiplerimiz yapıyor. Maddi hasar var." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.