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Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Erzincan'da, şarampole devrilen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

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Mustafa Keskin'in (27) kullandığı 29 AS 302 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan, sürücünün annesi Gülzade Keskin (57) ile ablası Kübra Keskin (29) yaralandı.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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