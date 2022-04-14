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Erzincan'da ray demirlerini çalan şahıslar tutuklandı

Erzincan'da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait ray demirlerini çalan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 04:38 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 04:38
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Erzincan'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait 157 metre uzunluğunda ray demirinin çalınmasıyla ilgili jandarma tarafından yürütülen soruşturmada yakalanan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, Erzincan merkeze bağlı Söğütözü köyü bölgesinde, 5 Nisan 2022 tarihinde TCDD'ye ait 157 metre uzunluğunda ray demiri çalındı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüpheliler H.A., Ö.D., B.D., M.K. ve G.B., 12 Nisan'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir oksijen tüpü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak Erzincan Kapalı Cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçuna konu malzemeyi satın aldığı belirlenen K.C. hakkında ise 'emre aykırı davranış kabahati' suçundan idari para cezası uygulandığı ve 'suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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