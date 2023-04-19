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Erzincan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi

Erzincan'da Ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açılan Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'ini görmek isteyen vatandaşlar salavat getirip dua etti.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 01:38 - Güncelleme:
Erzincan'da Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
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Atatürk Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, cami içinde dua ve salavatlarla ziyarete getirildi. Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret için vatandaş Ulu Cami'ye akın etti. Yoğun kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı. Program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken önce erkekler daha sonra ise kadınlar Sakal-ı Şerif'i görme fırsatını yakaladı.

Ulu Cami'de İmam Hatip olarak görev yapan Davut Arslan, her sene Ramazan ayının son günlerinde Sakal-ı Şerif'in sergilendiğini belirterek, "Peygamber Efendimiz'in Sakal-ı Şerif'i her sene Ramazan'ın son günlerinde halkımıza sunuyoruz. Rabbim bütün katılan kardeşlerimizden ebediyen razı olsun. Şefaatine de bizleri nail eylesin" dedi.

Camii cemaatinden Esalettin Sarıgül ise duygu dolu anların yaşandığını söyleyerek, "Sakal-ı Şerif'i bu camide muhafaza ediyoruz. Mübarek gecelerde cemaate sergileniyor. Haklımızdan da çok fazla istek var, talep var. Görenlerde dua ediyor, duygulanıyor" diye konuştu.

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