İSTANBUL 1°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    302.652
  • BIST100
    121015
Güncel

Erzincan'da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan'da iki aile arasında meydana gelen silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

IHA08.02.2020  07:33 - Güncelleme: 08.02.2020  07:33

Olay, Erzincan merkez Ersevenler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden de aralarında kavga olayı yaşanan iki aile fertleri yeniden karşı karşıya geldi. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada taş, sopa ve tüfek kullanıldı. Yaralanan 11 kişi polis nezaretinde kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis mahallede geniş güvenlik tedbiri alırken kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği, tabanca, ‘sallama’ diye tabir edilen döner bıçakları ve sopalar ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamının 2 şüpheliden birini öldürdüğü iddiası

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif
Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Çalışmalar sonuç vermeye başladı! Türkiye'den önemli keşif

Benim hatam, kusura bakmayın
Benim hatam, kusura bakmayın

Benim hatam, kusura bakmayın

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı
Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle: Denizaltı mutabakatı imzalandı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı

Çin, Türkiye'nin kapısını çaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.