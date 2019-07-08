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Erzincan’da son 1 ay içerisinde yıldırım isabet etmesi sonucu 3 çoban hayatını kaybetti

Erzincan’da son 28 gün içerisinde yıldırım düşmesi sonucu açık arazide koyun sürüsü otlatan 3 çoban hayatını kaybetti. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı.

  • İHA
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Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu Doğu Anadolu bölgesinde meteoroloji yetkilileri yıldırım düşmelerine karşı açık arazide çalışan vatandaşları uyardı. Erzincan’da 10 Haziran - 7 Temmuz 2019 tarihleri arasında meydana gelen 3 ayrı olayda, yıldırım isabet eden 3 çoban hayatını kaybetti. 10 Haziran tarihinde meydana gelen ilk olayda; Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında koyun sürüsü otlatan 56 yaşındaki Ali Davut isimli çoban yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
 
16 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen ikinci olayda ise; Erzincan’ın Tercan ilçesinde koyun sürüsü köye dönünce çobanın yaylada yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tercan ilçesine bağlı Kızılca köyü kırsalında meydana gelen olayda Ali Nuri isimli çoban yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
 
Erzincan’da 7 Temmuz’da meydana gelen olayda da; Tercan ilçesine bağlı Esenevler köyünde ikamet eden Demir Ali Tekin, hayvanlarını İbrahim Ağan mezrasına otlatmaya götürdü. Tekin burada yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
 

UZMANLARDAN UYARI: DAHA ÇOK YILDIRIM ÇARPMASI OLACAK

Türkiye'de son 1 ayda yıldırım çarpması sonucu insanların hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan uzmanlardan uyarı geldi: "Elektromanyetik alan çok arttı, bu gibi olaylarla daha fazla karşılaşacağız."
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığının verdiği bilgiye göre, yıldırım ve şimşek olaylarında geçen yılın haziran-temmuz aylarına oranla bu yıl artış yaşandı.
  
Yıldırım düşenlerin çoğunun açık alandaki çobanlar ile cep telefonu gibi elektronik aletlerle etkileşimde bulunanlar olduğu tespit edildi. Uzmanlar, "Doğadaki elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik kirlilik son derece arttı. İnsanlar artık sıfır potansiyel değil, belli bir potansiyele sahip. Yıldırım da daha düşük bir potansiyele sahip olan insana çarpıyor, oradan da yere düşüyor. Cep telefonu da elektromanyetik sistemle çalışıyor. Avrupa'daki birçok bilim adamı, BM ve Avrupa Parlamentosu'na verilen dilekçelerle 5G'nin çalışmalarının durdurulmasını istediler.
 
5G geldiğinde yeni baz istasyonları kurulacak, elektromanyetik alanlar artacak. Doğal denge ve insan yapısı (erken ergenlik vs.) bozulacak. Sonuçta insan da elektromanyetik bir yüktür. Buna cep telefonları ve ortamdaki diğer kaynakların da katkısı olabilir. Elektromanyetik alanın artması, istenmeyen olaylara sebep oluyor. Bu gibi olaylar, çok daha fazla yaşanacak" bilgilerine yer verdi.

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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