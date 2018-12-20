Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı: 1 tutuklu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanuna muhalefet suçu işledikleri değerlendirilen şahıslara yönelik 18.12.2018 tarihinde Erzincan merkezli 11 ildeki 34 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyondaki aramalarda 9 adet şarap testisi, 37 adet sikke, 45 adet obje, 4 adet el yazması kitap, 3 adet el ile çizilmiş harita, bir adet tarihi eser olduğu değerlendirilen bir metre boyunda boş küp, bir adet dedektör ve 12 adet define aramada kullanılan metal çubuk ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 11’i ifadesi alındıktan sonra Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü’nden serbest bırakıldı. Cezaevi firarisi ve 8 ayrı suçtan aranan 1 şahıs ifadesinin ardından adli mercilere sevk edilerek, tutuklandı. 13 şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltında bulundurulurken, 6 firari şüpheli şahsın ise arandığı öğrenildi.