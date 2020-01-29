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Erzincan'daki Ahıska Türklerinden depremzedelere gıda ve giyecek yardımı

Erzincan'da yaşayan Ahıska Türkleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bir tır kuru gıda ile giyecek gönderdi.

HABERİN
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AA29.01.2020  15:07 - Güncelleme: 29.01.2020  15:15

Valilik ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünce, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına, Ahıska Türklerinin yanı sıra Suriyeli ve Afgan aileler destek verdi.

İdarede toplanan kuru gıda, giyecek ve nakdi yardımlar, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Kağan Özlok, göçmenlerin, İdlib'deki kardeşlerine ve Elazığ'daki depremzedelere yardım etmek için gösterdiği çabanın kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Özlok, gelen yardımları, AFAD ve Kızılay aracılığıyla gerekli yerlere göndermek için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza ise Elazığ ve İdlib'deki Müslümanların durumuna kayıtsız kalamadıklarını dile getirdi.

Para ve yardım malzemesi topladıklarını anlatan Mirza, "Allah onların yardımcısı olsun. Elazığ'da vefat eden kardeşlerimizi Allah nur gölünde yatırsın. Ailelerine sabır versin. Her zaman Elazığ'daki kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Afgan İsmail Sarwari de Türkiye'ye geldiklerinde çok zor durumda olduklarını belirterek, "Türk devletimizden destek aldık. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz de insanlık vazifemizi yaptık. İdlib halkına ve Elazığ'daki depremzedelere Allah yardım etsin." dedi.

Suriyeli Mahmut Mukreş, yardım kampanyasına katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu kaydederek, "Allah Türk milletinden, devletinden razı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin." dedi.

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