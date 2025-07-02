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Erzurum 4.1 ile sallandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 17:14 - Güncelleme:
Erzurum 4.1 ile sallandı
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köprüköy olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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