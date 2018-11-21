Erzurum merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün, darbe girişimi sonrası dağılan mensuplarını toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla oluşturduğu "hijyen-gaybubet-ışık" evlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı soruşturmalar sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de savcılığın soruşturmaları doğrultusunda söz konusu hücre evlerinde kalan 11 şüphelinin yakalanması için Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.