Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'nün hücre evlerine özel harekat destekli operasyon

Erzurum merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün, darbe girişimi sonrası dağılan mensuplarını toplamak, tekrar koordinasyonu sağlamak, yeni eleman kazanmak ve aranan kişileri gizlemek amacıyla oluşturduğu "hijyen-gaybubet-ışık" evlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptığı soruşturmalar sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de savcılığın soruşturmaları doğrultusunda söz konusu hücre evlerinde kalan 11 şüphelinin yakalanması için Erzurum'un yanı sıra İstanbul, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheliler, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Diğer 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA