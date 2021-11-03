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Erzurum Şehir Hastanesi akşam da birçok polikliniği ile vatandaşın hizmetinde olacak

Erzurum Şehir Hastanesi, göz, göğüs, cildiye, kulak burun boğaz ve iç hastalıklar branşlarında hafta içi 17:00-21:00 saatlerinde poliklinik hizmeti verecek. Vatandaşlar, polikliniklerde muayene olabilmek için MHRS 182 Hattı'nı arayarak ya da 'www.mhrs.gov.tr' adresinden randevu alabilecek.

AA3 Kasım 2021 Çarşamba 12:23 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:23
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde nitelikli yatak kapasitesi ve güçlü altyapısıyla bir dönem sadece salgın hastanesi olarak görev yapan Erzurum Şehir Hastanesi, gündüz poliklinik hizmetlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla göz, göğüs, cildiye, kulak burun boğaz ve iç hastalıkları branşlarında hafta içi 17:00-21:00 saatleri arasında poliklinik hizmeti vermeye başladı.

Vatandaşlar, polikliniklerde muayene olabilmek için MHRS 182 Hattı'nı arayarak ya da 'www.mhrs.gov.tr' adresinden randevu alabilecek.

Hastane başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede normal poliklinik hastalarının yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Bu yoğunluğu azaltmak amacıyla hastane yönetimi olarak Sağlık Bakanlığının talimatıyla bazı branşlarda gece poliklinik hizmetine başladık. Hafta içi gündüz verdiğimiz hizmetler gibi bu birimlerde de hizmetlerimiz aynı şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

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