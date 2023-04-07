İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2642
  • EURO
    21,1078
  • ALTIN
    1242.8
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzurum ve Erzincan kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

AA7 Nisan 2023 Cuma 22:10 - Güncelleme:
Erzurum ve Erzincan kar yağışı etkili oldu
ABONE OL

Kar yağışı nedeniyle Erzurum-Tekman kara yolunun 10-55 kilometreleri arası ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Erzincan'da ise akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan geçidinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Trafik polisleri, tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak kar ve buzlanma nedeniyle sürücüleri bir süre dinlenme tesislerinde beklemeleri, ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yola devam etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.