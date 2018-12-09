Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum ve Kars, beyaza büründü

Erzurum ve Kars, uzun bir aradan sonra dün akşam yağan karla beyaza büründü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lapa lapa yağan kar, kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı'ndaki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de hazır kıta bekletildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi. Çatıları, cadde ve sokakları, araç ve ağaçların üzerini kaplayan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Heykeller kardan adama döndü.
 
Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta da kent merkezinin büyük bölümü beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar, Cumartesi günü sezon açılışı yapılan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi’ne akın etti. Çocuklar, özledikleri kartopu oyununu oynadı ve karlarda yuvarlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Başkan Erdoğan kendisine mektup yazan üniversite öğrencisini telefonla aradı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Atatürk Havalimanı'nda 12 milyon TL değerinde gergedan boynuzu operasyonu

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

Geçimini kekik, nane, defne yağı ile sağlıyor: Litresi 1000 liradan satılıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA