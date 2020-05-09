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Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 16:12
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Erzurum’da sanağın ardınan başlayan kar yağışı, kısa sürede il merkezini beyaza bürüdü.

Bina çatıları, ağaçlar ve araçların karla kaplandığı kentte yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Sürücüler de kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi’nde sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

Esat Şahin, Sarıkamış’a her zaman karın yakıştığını belirterek, "Burası Sarıkamış, kar ve kış uzun olur. Mayıs ayında da çok kar yağar, her zaman böyledir buralar. "dedi.

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