Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü! Yedigöller beyaza büründü

Sıcaklıkların hızla düştüğü ve yağışların etkili olmaya başladığı Erzurum'da havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı da yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller'de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Karın aniden bastırması ve bitki örtüsünü kapatması hayvanların da şaşırmasına sebep oldu.

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 m yükseklikte bulunuyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında yer alır. Erzurum kent merkezine 115 km uzaklıktaki Yedigöller doğaseverlerin önemli uğrak yerlerinden birisi.