İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2025 Cuma / 20 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3605
  • EURO
    48,6278
  • ALTIN
    4856.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü! Yedigöller beyaza büründü
Güncel

Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü! Yedigöller beyaza büründü

Erzurum'un İspir ilçesinde bulunan Yedigöller'e mevsimin ilk karı yağdı.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Erzurum'a mevsimin ilk karı düştü! Yedigöller beyaza büründü
ABONE OL

Sıcaklıkların hızla düştüğü ve yağışların etkili olmaya başladığı Erzurum'da havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı da yağdı. Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller'de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Karın aniden bastırması ve bitki örtüsünü kapatması hayvanların da şaşırmasına sebep oldu.

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 m yükseklikte bulunuyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında yer alır. Erzurum kent merkezine 115 km uzaklıktaki Yedigöller doğaseverlerin önemli uğrak yerlerinden birisi.

  • Erzurumun İspir ilk kar
  • Yedigöller kar yağdı
  • mevsim ilk kar

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.