İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3282
  • EURO
    34,7648
  • ALTIN
    2389.94
  • BIST100
    10253.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzurum'da 11 emniyet personeline FETÖ'den işlem

Erzurum'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kentte görev yapan 11 emniyet personeli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 13:57 - Güncelleme:
Erzurum'da 11 emniyet personeline FETÖ'den işlem
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, Ankara'daki "Garson" kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen mikro SD karttan deşifre edilen yeni bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzurum ilinde görev yapan, örgütle irtibatlı olduğu yönünde haklarında kodlama bilgisi bulunan 11 emniyet personeli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şüpheli şahısların vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda örgütün başta emniyet mahrem yapılanması ve diğer yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren, haklarında daha önce işlem yapılmamış çok sayıda şahıs tespit edilmiştir. Elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda çalışmalara başlanılmıştır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.