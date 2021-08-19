Erzurum'da 14 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

AA 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:37 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 15:37

Çamlıkaya Mahallesi'nde selin bastığı yapımı süren Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman kesintiye uğrasa da devam ediyor.

Arama çalışmalarına, çevre illerden AFAD ekiplerinin yanı sıra Erzurum AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su ve balçık yığınlarını tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrolden geçiriyor.

Bölgede bir süre önce etkili olan yağış nedeniyle biriken suyu tahliye etmeye çalışan ekipler, tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaştı.

Ekipler, Aksöyek'i bulmak için tüneldeki yoğun su ve oluşan balçığa rağmen çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

- "Bu o kadar zor bir iş ki daha önce karşılaşmadığımız bir konu"

Valisi Okay Memiş, Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'ndeki HES inşaatında bir işçinin tünelde kaldığını hatırlattı.

Tünelin yaklaşık 400 metre uzunluğunda olduğunu ifade eden Memiş, "Çok büyük riskler alarak vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüneli boşaltıyoruz, düşünün kocaman tünel. Büyük kamyonların ve iş makinelerinin içerisinde girdiği ve sığdığı tünelin tamamı sel ve balçıkla doldu." dedi.

AFAD, itfaiye, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Memiş, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle tünelde biriken su ve balçıkları tahliye ediyoruz ve bu o kadar zor bir iş ki daha önce karşılaşmadığımız bir konu. Biz o işlerle uğraşırken, birinci haftanın sonunda yeniden bir sel geldi. HES'i öyle bir yere yapmışlar ki derenin tam ağzına bakıyor ve tünel yeniden doldu. Can kaybı yaşanmaması için jandarma komando timlerimiz yaylada ve aşağıda tünel içerisinde insanlar çalışıyor. Ben de tünel içerisine girdim. Ekiplerimiz içerisinde çalışıyor ve Allah korusun bir kurtarma faciasına da yol açabilirsiniz. Yağış arttığında aşağı bilgi verip tüneli terk edin diyoruz. Sel gelmeden tüneli terk ettik ve sel bastı. Ona dikkat etmeseydik Allah korusun. Bu zor şartlarda bir tek o vatandaşımız kaldı ve ona ulaşmaya çalışıyoruz."

İspir'in Çamlıkaya Mahallesi'nde 14 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek sele kapılmıştı.

