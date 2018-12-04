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Erzurum’da 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Erzurum’da polis ekiplerinin yaptıkları uygulamalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

  • İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentin değişik noktalarında yol ve güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda Yıldızkent semtinde durdurulan şüpheli bir otomobilde R.K., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.
 
15 Temmuz mesire alanı civarında yapılan uygulamada ise durdurulan otomobil sürücüsü A.E.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca,  adet faturasız kurusıkı tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi.
 
Ele geçirilen tabancalara el konularak şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.
 

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