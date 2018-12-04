Erzurum’da 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentin değişik noktalarında yol ve güvenlik uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda Yıldızkent semtinde durdurulan şüpheli bir otomobilde R.K., isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi.

15 Temmuz mesire alanı civarında yapılan uygulamada ise durdurulan otomobil sürücüsü A.E.’nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, adet faturasız kurusıkı tabanca ve 23 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen tabancalara el konularak şüpheliler hakkında tahkikat başlatıldı.