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Erzurum'da 36 kilo 456 gram eroin ele geçirildi

Erzurum'da hafif ticari araçta 36 kilo 456 gram eroin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
 
Ekipler, bu kapsamda Erzurum-Erzincan karayolundaki Aşkale uygulama noktasında R.A'nın kullandığı 25 LA 184 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. 
 
Güvenli alana çekilen aracın bagajındaki kavunların yükleniş şeklinden şüphelenen ekipler, yaptıkları detaylı aramada kavun yığının altında iki valiz olduğunu tespit etti.
 
Polislerce valizlerde yapılan kontrolde 69 renkli balona sarılı şeffaf paketler içerisinde 36 kilo 456 gram eroin ele geçirildi.
 
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü R.A, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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