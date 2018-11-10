Erzurum'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Erzurum'un Aziziye ilçesi olarak saptadığı deprem, 18.01'de meydana geldi.
Yerin 7.3 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
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