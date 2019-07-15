Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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