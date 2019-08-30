Erzurum'da 61,5 kilogram eroin ele geçirildi
Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Uygulama Noktası'nda durdurulan minibüste 61,5 kilogram eroin ele geçirildi.
- AA
Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha önce takibe aldıkları 27 yaşındaki M. T yönetimindeki 52 hm 013 plakalı minibüsü, Erzurum-Erzincan kara yolunda oluşturulan Aşkale Uygulama Noktasın'da durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Dük"ün de kullanıldığı aramada, aracın içerisine gizlenmiş şekilde 61,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Sürücü M.T gözaltına alındı.
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