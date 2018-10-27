Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erzurum'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Erzurum’un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Horosan ilçesinin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden geçen vatandaşlar, yol kenarındaki boş arazide bulunan bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanmış olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Kars'ın Sarıkamış ilçesinin nüfusuna kayıtlı K.Ö. olduğu tespit edildi. K.Ö.'nün cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Horasan Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
 
Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA