Erzurum'da buz sarkıtlarının boyu 2 metreye ulaştı

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellere ait binaların çatılarında oluşan buz sarkıtların boyu 2 metreye ulaştı. Parmaklıkları andıran sarkıtlar, tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Erzurum´un çok soğuk olduğunu ancak oluşan buz ve sarkıtların doğal güzellik kattığını söyleyen Zeynep Birdal, "Kayak için Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Bir bakan bir daha dönüp bakıyor. Binalar alçak olduğu için buz sarkıtları tehlike saçmıyor. Yoksa bunların hepsi ürkütücü olur" dedi.

İZMİRLİ KADINLAR KARS´TA KARDAN ADAM YAPTI

Öte yandan, Doğu Ekspresi ile İzmir´den Kars´a gelen ziyaretçi grubu ise kar yoğunluğunu görünce farklı bir etkinlik yaptı. Kars gezisi anısına kalenin önünde kardan adam yapan İzmirli kadınlar bundan büyük keyif aldılar. Elleriyle karları toplayıp kadın şekli verdiler ardından da kardan kadını süsleyerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Tarihi dokusu ve şehir yerleşim planıyla ender bir güzellik sunan Kars'a gelenler başlıca Ani Örenyeri ile kalesi, Çıldır Gölü ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ni ziyaret ediyor. Kente gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği Kars Kalesi ise gezi turlarına ayrı bir önem katıyor. Türkiye´nin en görkemli kalelerinden olan Kars Kalesi´ni fotoğraflayan ziyaretçiler kendi aralarında da etkinlik yapıyor. Kars Valiliği tarafından yaptırılan bisiklet yolundaki Ay Yıldızlı 'KARS' yazısı ise kentten ayrılmadan önce hatıra fotoğraflarının çekildiği alan olarak tercih ediliyor.