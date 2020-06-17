IHA 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 11:19

Edinilen bilgilere göre, olay 13 Haziran Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayayı ezerek refüje çıktı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.