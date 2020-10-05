İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7592
  • EURO
    9,1198
  • ALTIN
    473.71
  • BIST100
    1156.4
Güncel

Erzurum'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Erzurum'da düzenlenen operasyonda bir kişi, çok sayıda tarihi eser ile yakalandı. Operasyonla ilgili detayları valilik açıkladı.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 13:30 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 13:30
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçunu işlediği belirlenen bir kişinin Tortum ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresindeki aramalarda, 9 milimetre çapında 151 tabanca mermisi, Osmanlı dönemine ait 4 para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 yüzük, 3 bıçak, 2 metal bilezik,1 metal aslan objesi, uç kısmında terazi bulunan 1 metal obje, kadın figürlü 1 metal obje, geyik figürlü 1 metal obje, 4 metal tarihi tava, 1 tarihi lamba, 4 küp ve testi, 2 Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 işlemeli vazo ve 1 metal matara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlemin sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.